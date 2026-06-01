Netanyahu ordina l’attacco su Beirut media israeliani | C’è l’ok Usa per l’operazione più incisiva in Libano Le minacce di intervento dall’Iran – La diretta

Il primo ministro israeliano ha dato il via a un attacco su Beirut, con media israeliani che riferiscono di un’autorizzazione degli Stati Uniti per un’operazione considerata particolarmente intensa in Libano. Nel corso delle ultime due giornate, il segretario di Stato americano ha avuto conversazioni con il presidente libanese e il primo ministro israeliano, nel tentativo di avviare una nuova proposta di cessate il fuoco. È il 94esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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Fear Iran Will…: Trump Asks Israel To Stop Bombing Lebanon After Tehrans Thunderous Threat

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