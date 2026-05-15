Il 11 maggio 2026 un articolo pubblicato su un quotidiano statunitense ha riaperto il dibattito internazionale sulle violenze commesse dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. L’inchiesta, firmata da un noto editorialista, mette in discussione alcuni aspetti delle accuse rivolte alle forze militari israeliane, suscitando reazioni contrastanti. Il rapporto in questione, che riguarda le azioni dell’IDF durante il conflitto, è stato prodotto da un gruppo di autori con legami a diverse fazioni e interessi, e ha incontrato scetticismo tra le autorità israeliane.

L’11 maggio 2026, l’editorialista del New York Times Nicholas Kristof pubblica un’inchiesta destinata a riaprire il dibattito internazionale sulle violenze dell’IDF nel genocidio di Gaza. Il titolo è “ The Silence That Meets the Rape of Palestinians ” e il lavoro si basa su rapporti delle Nazioni Unite, documentazione di organizzazioni internazionali e interviste a quattordici sopravvissuti palestinesi — uomini, donne e bambini — che denunciano torture e violenze sessuali durante la detenzione israeliana. Nell’articolo, la violenza sessuale contro i detenuti palestinesi viene descritta da più testimonianze come una pratica sistematica, una sorta di “procedura operativa standard”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Truffatori, veterani IDF, fan di Netanyahu e lobby sioniste: chi ha prodotto il rapporto sulle violenze di Hamas a cui nemmeno gli israeliani credono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gong Yoo: «I fan credono di amare me, ma non è così: amano un personaggio. Io scelgo quelli a cui manca qualcosa, perché mi somigliano»L’ha provata anche per il Reclutatore? «Sì, ho percepito la sua natura di figura tragica.

Al Jazeera: Israele ha ucciso un nostro giornalista. L’Idf: era di HamasIl reporter di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso ieri 8 aprile da un attacco di droni israeliani a Gaza.