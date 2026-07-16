L’Expo senza fine che cancella la sobrietà

Milano si trova ancora immersa nell'eredità dell'Expo, con i lavori e le iniziative che si protraggono nel tempo. La città, inizialmente vista come un punto di incontro globale e di innovazione, si ritrova ora a vivere un periodo caratterizzato da un'eccessiva esposizione e da un aumento delle strutture temporanee. La sobrietà che aveva segnato le fasi iniziali sembra essere stata sostituita da un'attenzione continua alle esposizioni e alle iniziative pubbliche.

Milano continua a essere un Expo senza fine che, se all'origine è stato una grande opportunità per rilanciare un modello di città aperta al mondo, orientata alla conoscenza, capace di attrarre investimenti, oggi ha intrappolato Milano in un'ossessione espositiva che ha frantumato lo Spirito Ambrosiano. I più anziani sanno cosa sia quello Spirito perché l'hanno vissuto, crescendo milanesi anche se non sono nati nella città. E il successo di Expo è stato possibile proprio grazie a quello Spirito, alla sua concretezza e al pragmatismo, alla sua etica del lavoro, alla sobrietà, alla solidarietà e senso civico. Qualità che si stanno indebolendo,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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