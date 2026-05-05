Sistemi senza pilota AI e spazio Al via la Saha Expo 2026 in Turchia

Oggi a Istanbul si è aperta la Saha Expo 2026, una delle più importanti esposizioni internazionali dedicate alla difesa, all’aerospazio e alle tecnologie dual use. La manifestazione si concentra su sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e innovazioni spaziali, attirando espositori e visitatori da diversi paesi. La fiera si svolge nel contesto di una crescente attenzione globale verso queste aree tecnologiche e militari.

È ufficialmente iniziata oggi a Istanbul la Saha Expo 2026, una delle principali fiere internazionali dedicate alla difesa, all’aerospazio e alle tecnologie dual use. L’evento a cadenza biennale, ospitato all’Istanbul Expo Center fino al 9 maggio, riunirà oltre 1.700 aziende da più di 120 Paesi e circa 30mila professionisti del settore. La Saha Expo si sviluppa come una piattaforma integrata più che come una semplice esposizione. Il format prevede decine di migliaia di incontri B2B, G2B e G2G, affiancati da panel tecnici e sessioni di cooperazione industriale. L’edizione 2026 punta in particolare su dimostrazioni dal vivo e lanci di nuovi...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sistemi senza pilota, AI e spazio. Al via la Saha Expo 2026 in Turchia Notizie correlate Cavour, la Marina prepara l’impiego del TB3 e amplia il ruolo dei sistemi senza pilotaLa Marina militare si prepara a far operare dalla portaerei Cavour il Bayraktar TB3, un drone ad ala fissa progettato per l’impiego su unità navali... Leggi anche: Turchia: precipita caccia F-16, morto il pilota