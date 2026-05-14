È arrivato Vin Diesel con la sua sobrietà e i film che il festival deve programmare

Al festival è arrivato Vin Diesel, noto per il suo stile sobrio e la presenza costante sul grande schermo. Durante l’evento si è discusso di abbigliamenti vistosi, come giacche decorate con diamanti, e di prime volte che si sono svolte in questa edizione. Sono stati presentati anche alcuni film francesi, che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica. L’intera giornata si è concentrata su incontri e proiezioni che hanno arricchito il programma della manifestazione.

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Una parte importante del festival è la celebrazione della storia del cinema e questa passa sia per la masterclass con Peter Jackson che per la proiezione evento che celebra i 25 anni di Fast & Furious. Intanto tutti aspettano la troupe di White Lotus e in concorso passano due film di quelli che non mancano mai. Un biopic tortuoso, un film molto animalista e uno di cui non dovete per forza capire tutto. Più un'intervista a Tony McNamara . 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - È arrivato Vin Diesel con la sua sobrietà e i film che il festival deve programmare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video È arrivato Vin Diesel con la sua sobrietà e i film che il festival deve programmare Sullo stesso argomento Vin Diesel abbraccia la figlia di Paul Walker a Cannes: il momento che ha commosso il festivalMomento carico di emozione al Festival di Cannes 2026 durante la speciale proiezione notturna di Fast and Furious, organizzata per celebrare i 25... Vin Diesel svela chi sarà lo sceneggiatore dell'ultimo film di Fast & FuriousIl lavoro sul Fast Forever, l'undicesimo capitolo del franchise, sta proseguendo e il protagonista ha condiviso un nuovo aggiornamento per la gioia... Temi più discussi: Fast & Furious, 25 anni: al cinema con Vin Diesel e Michelle Rodriguez; 'Fast & Furious' compie 25 anni, la reazione di Vin Diesel a Cannes 2025; The Fast and The Furious, Vin Diesel sgomma sul red carpet: è beato tra le donne a Cannes; Cannes festeggia con Vin Diesel i 25 anni di Fast and Furious. Crozza: Nordio fa esplodere quello che tocca, ma non è Vin Diesel, al massimo è Vin Brulè youtu.be/5GRb8DjRR64?si… via @YouTube x.com Cannes 79, photocall: Vin Diesel porta Fast and Furious sulla croisetteVin Diesel è stato il protagonista assoluto del photocall del 13 maggio a Cannes 79. L'attore, con Michelle Rodriguez e Jordana Brewster ... cinefilos.it Vin Diesel 'alla grande' a Cannes per i 25 anni di 'Fast & Furious'Il Festival di Cannes ha ospitato una serata di gala per celebrare i 25 anni di una delle saghe cinematografiche più iconiche e di successo: Fast & Furious. Protagonista dell'evento è stato Vin Diesel ... it.blastingnews.com