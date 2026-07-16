Il tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di carcere l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, principale imputato nel processo per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. Nel crollo sono morte 43 persone. La sentenza riguarda il ruolo di responsabilità nella gestione e manutenzione della struttura. La decisione è stata emessa a seguito del processo di primo grado.

Il tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di carcere Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e principale imputato nel processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi di Genova, in cui il 14 agosto del 2018 morirono 43 persone. Gli imputati nel processo erano 57. Nel processo, che è durato quattro anni, si sono svolte 280 udienze. Tra gli imputati c’erano diversi dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia (ASPI) e Spea Engineering, le due società che avrebbero dovuto tenere sotto controllo lo stato di usura del ponte e commissionare interventi di manutenzione. I più noti, oltre a Castellucci (che non era in aula), erano gli ex addetti alle manutenzioni di ASPI, Michele Donferri Mitelli e Gabriele Camomilla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’ex ad di Autostrade per l’Italia è stato condannato per il crollo del ponte Morandi

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