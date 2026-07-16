Leonardo Iaia | Stop alla cessione di Aerostrutture Adesso servono lavoro e nuove commesse

Notizia in breve

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha annunciato che la cessione della Divisione Aerostrutture di Leonardo a Grottaglie è stata bloccata. Secondo il deputato, questa decisione evita la vendita dello stabilimento e apre la strada a nuove commesse e opportunità di lavoro. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che l’azienda non procederà con la cessione. Restano in attesa di ulteriori sviluppi, mentre si sottolinea l’importanza di rafforzare le attività produttive nello stabilimento.