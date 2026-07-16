Leonardo Iaia | Stop alla cessione di Aerostrutture Adesso servono lavoro e nuove commesse
Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha annunciato che la cessione della Divisione Aerostrutture di Leonardo a Grottaglie è stata bloccata. Secondo il deputato, questa decisione evita la vendita dello stabilimento e apre la strada a nuove commesse e opportunità di lavoro. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che l’azienda non procederà con la cessione. Restano in attesa di ulteriori sviluppi, mentre si sottolinea l’importanza di rafforzare le attività produttive nello stabilimento.
Tarantini Time Quotidiano La conferma che la Divisione Aerostrutture non sarà ceduta rappresenta, secondo il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, un passaggio decisivo per il futuro dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Dopo l’incontro tenutosi a Roma, il parlamentare parla di un risultato che risponde agli impegni assunti nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Iaia ricorda come, nei mesi scorsi, il tema della possibile cessione fosse stato al centro del confronto con il Governo, l’azienda e le parti sociali, evidenziando che il mantenimento della divisione all’interno del Gruppo Leonardo costituisce un elemento di stabilità per il sito produttivo ionico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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