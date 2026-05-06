Sui dazi di Trump l’Ue è davanti a un bivio | dalle nuove clausole allo stop all’accordo cosa può succedere adesso

Luglio 2025: un incontro tra la presidente della Commissione europea e l’ex presidente degli Stati Uniti si svolge a Turnberry, in Scozia, durante il quale viene comunicato di aver raggiunto un'intesa sui dazi commerciali. La questione riguarda le tariffe applicate su alcuni prodotti importati, con la possibilità di modifiche o di un'interruzione dell’accordo, lasciando l’Unione Europea in una posizione di incertezza sulle future decisioni da adottare.

Luglio 2025: Ursula von der Leyen e Donald Trump si incontrano a Turnberry, in Scozia, e annunciano di aver finalmente raggiunto un accordo sui dazi. Maggio 2026: quell’intesa ancora non è entrata in vigore e ora rischia di saltare del tutto. Nella serata di oggi, mercoledì 6 maggio, i membri del Parlamento europeo, i diplomatici nazionali e i funzionari della Commissione europea si incontreranno per una riunione a porte chiuse. L’obiettivo è mediare tra chi spinge per un’implementazione rapida dell’accordo – che fissa un tetto massimo del 15% alle tariffe imposte da Washington – e chi si rifiuta di firmare un’intesa che fin dal principio non è mai stata percepita come una vittoria per l’Unione europea.🔗 Leggi su Open.online

TERREMOTO. I Dazi Di Trump CANCELLATI Dalla Corte Suprema. E Ora

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