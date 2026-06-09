Cessione Pierburg l' assessore al Lavoro Mirabelli | Accordo Rheinmetall-Aequita tradisce gli impegni istituzionali servono garanzie vincolanti

L'assessore al Lavoro ha espresso preoccupazione riguardo all'accordo di vendita di Pierburg, sottolineando che l'intesa tra Rheinmetall e Aequita tradisce gli impegni istituzionali. Ha richiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy di convocare urgentemente le aziende coinvolte per ottenere informazioni dettagliate sui progetti. L'accordo è stato concluso senza coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali, suscitando timori sulla tutela dei livelli occupazionali e sulla trasparenza dell'operazione.

Forte preoccupazione per un accordo di vendita raggiunto senza il coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali e una richiesta al ministero delle Imprese e del Made in Italy per convocare con urgenza Rheinmetall e Aequita al fine di "acquisire informazioni concrete sui progetti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pierburg Livorno | Accordo Rheinmetall-Aequita per la vendita, c'è la firma. L'ira dei sindacati: "Schiaffo a istituzioni e lavoratori"È stato firmato l’accordo tra Rheinmetall e Aequita per la vendita di Pierburg Livorno, con un prezzo di circa 350 milioni di euro, soggetto a...

Pierburg, slitta la vendita e restano le incertezze. Fiom-Cgil: "Rheinmetall si presenti al tavolo e dia garanzie occupazionali e produttive"La vendita di Pierburg è stata rinviata, lasciando molte incognite sul futuro dell’azienda.

Temi più discussi: Pierburg, il Comune di Livorno chiede garanzie sulla cessione ad Aequita; Cessione Pierburg, comunicazione dell’assessore Mirabelli al Consiglio Comunale; Pierburg, Mirabelli attacca: Traditi gli impegni assunti al tavolo ministeriale, lavoratori senza clausole di garanzia.

Domani sciopero alla PierburgL'astensione dal lavoro proclamata da Fiom-Cgil e Fim - Cisl che lanciano l'allarme sulla possibile cessione degli stabilimenti di Lanciano e Livorno ... rainews.it

Pierburg, domani uno sciopero contro la venditaIl sindacato definisce unilaterale la decisione del gruppo tedesco Rheinmetall di vendere lo stabilimento di Lanciano: appello al Mimit ... rainews.it