Cessione Pierburg l' assessore al Lavoro Mirabelli | Accordo Rheinmetall-Aequita tradisce gli impegni istituzionali servono garanzie vincolanti

Da livornotoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'assessore al Lavoro ha espresso preoccupazione riguardo all'accordo di vendita di Pierburg, sottolineando che l'intesa tra Rheinmetall e Aequita tradisce gli impegni istituzionali. Ha richiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy di convocare urgentemente le aziende coinvolte per ottenere informazioni dettagliate sui progetti. L'accordo è stato concluso senza coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali, suscitando timori sulla tutela dei livelli occupazionali e sulla trasparenza dell'operazione.

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Forte preoccupazione per un accordo di vendita raggiunto senza il coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali e una richiesta al ministero delle Imprese e del Made in Italy per convocare con urgenza Rheinmetall e Aequita al fine di "acquisire informazioni concrete sui progetti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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