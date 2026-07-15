Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che prevede misure per contrastare le baby gang e la movida. Il provvedimento aumenta i poteri delle forze dell’ordine e modifica alcune norme sulla legittima difesa. Tra le novità ci sono disposizioni per intervenire più efficacemente contro il disagio giovanile e garantire un maggiore controllo nelle aree frequentate dai giovani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il disegno di legge sulla sicurezza. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge dedicato alla sicurezza, un provvedimento che introduce misure per contrastare il disagio giovanile, rafforzare i poteri delle forze dell’ordine e modificare alcune norme sulla legittima difesa. Tra le principali novità figurano interventi contro le baby gang e i cosiddetti “maranza”, nuove regole per la gestione della movida e una modifica destinata a far discutere: l’esclusione del risarcimento dei danni in determinati casi di eccesso di legittima difesa. Stop al risarcimento in alcuni casi di legittima difesa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicurezza, via libera al nuovo ddl: stretta su baby gang e movida, cambia anche la legittima difesa

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Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani

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La maggioranza va sotto una trentina ha votato contro emendamento che re introduceva parzialmente le preferenze,il governo da via libera sul decreto sicurezza su movida lo stretto resta chiuso questa è @24Mattino io sono @simonespetia e possiamo inizia x.com

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