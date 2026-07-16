A New York, oltre 20 edifici, tra cui il Guggenheim, sono risultati positivi al batterio della legionellosi. I casi di infezione sono aumentati durante l’estate, collegati all’uso di impianti di aria condizionata. La diffusione si verifica attraverso sistemi di raffreddamento e umidificazione. Le autorità hanno avviato controlli e interventi di sanificazione sugli impianti coinvolti. Nessuna vittima è stata segnalata finora.

Se i casi di legionellosi allarmano New York, e perfinio il Guggenheim è finito tra gli edifici di Manhattan risultati positivi al batterio responsabile della malattia del legionario, in estate si riaccende l’attenzione sulla Legionella. Nel nostro Paese nel 2022 sono stati notificati all’ Istituto superiore di sanità 3.111 casi di legionellosi, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. In Europa, invece, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), nel 2021 in 29 Paesi sono stati riportati 10.723 casi di legionellosi. Perché si chiama Malattia del Legionario. Ma che cos’è la legionella? Detta Malattia del Legionario o legionellosi, si tratta di un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legionella, l’epidemia a New York e il legame con l’aria condizionata

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Temi più discussi: Legionella a New York, il Guggenheim sul banco degli imputati; Allarme legionella a NY: positivo anche il Museo Guggenheim; USA: Scoperto un focolaio di legionellosi a Manhattan (New York).; Più della metà delle torri di raffreddamento nell’area in cui si sono verificati i focolai dei legionari di New York hanno commesso violazioni negli ultimi mesi: record.

Museo Guggenheim tra gli edifici di New York che hanno testato positivo per la legionellosi durante il focolaio di malattia reddit

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