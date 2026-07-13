al ristorante senza aria condizionata ma con un robot

Ieri, un ristorante in Toscana ha servito i clienti senza aria condizionata, ma con un robot presente in sala. La visita è stata condivisa tra un cliente e sua madre, che si sono incontrati per il pranzo nel locale abituale. La presenza del robot ha attirato l’attenzione, mentre i clienti gustavano i piatti senza il supporto del condizionatore. La scena si è svolta in un ambiente estivo, con temperature elevate.

Ieri io e mia mamma ci incontriamo a metà strada in Toscana, come ogni estate, per pranzare insieme, al solito ristorante dove andiamo a mangiare d’estate, e di cui ci lamentiamo ogni anno di più per il caldo: tutto carino, per carità, con un grande spazio semiaperto coperto da una tettoia, e però si muore dal caldo, e anche gli altri commensali muoiono dal caldo, non solo io che odio il caldo e l’estate e mia mamma che ama il caldo e l’estate ma a ottantatré anni, benché attivissima, comincia a non poterne più neppure lei. Tutti fanno presente al proprietario (chiamiamolo Walter) del caldo, non c’è niente da fare: il massimo che fa è mettere dei ventilatori di cui non ti arriva neppure l’aria spostata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Al ristorante senza aria condizionata ma con un robotQuando arriviamo alla cassa vedo una cosa con tanti schermi che scambio per una bilancia da farmacia, ma poi il proprietario mi dice che è un robot che trasporta i piatti dalla cucina alla sala ... ilgiornale.it