Il dilemma dell’aria condizionata con Enrica De Cian
Un dibattito riguarda l’uso dell’aria condizionata durante le ondate di caldo intenso. Si discute sulle soluzioni alternative e sui limiti dell’utilizzo di impianti di raffreddamento. La questione si pone soprattutto in assenza di altre opzioni efficaci, evidenziando le difficoltà di gestire temperature elevate senza ricorrere a sistemi di raffreddamento meccanici. La discussione si concentra sulle modalità di risposta al caldo estremo senza entrare nel merito delle scelte individuali.
Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono? Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono? Con Enrica De Cian, economista climatica, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. I consigli di Enrica De Cian – Architettura ed energia di Barnabas Calder – Il racconto Cool Air di H. P. Lovecraft e il film che ne è stato tratto Sul Post – Quanto fa più caldo nel tuo comune rispetto al passato – Quanta energia si consuma con questo caldo – Come le culture umane si sono adattate al caldo – Perché si muore per il caldo Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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