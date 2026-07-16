leggo il new york times da tutta la vita ora sto cancellando il mio abbonamento

La settimana scorsa, un professore di Georgetown University ha deciso di cancellare il proprio abbonamento al New York Times. Ha inviato una lettera dettagliata spiegando le ragioni di questa scelta. La comunicazione è stata anche inviata a un sito di notizie online, MondoWeiss. La decisione segue anni di abbonamento attivo, ma non sono stati forniti ulteriori motivi o commenti pubblici sulla decisione.

La settimana scorsa Elliott Colla, professore alla Georgetown University, ha disdetto il proprio abbonamento al New York Times con una lettera circostanziata, poi inviata per conoscenza anche alla testa online MondoWeiss. Ne riporto qui un ampio stralcio nel caso qualche abbonato del Corriere e di Repubblica volesse trarne spunto per fare lo stesso coi due giornaloni nazionali, che sui crimini israeliani a Gaza hanno tenuto un comportamento non tanto diverso da quello del NYT. *** “Leggo il New York Times da tutta la vita. E’ parte della mia identità. Per questo motivo non mi è facile scrivere questa lettera. Dubito che presterete attenzione a ciò che ho da dire, ma per me è importante dirlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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