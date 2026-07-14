Anna impiegata nel call center | Ci sentiamo carne da macello Ora l'IA sta cancellando il mio lavoro

L'avanzata dell'intelligenza artificiale rischia di spazzare via i call center e migliaia di posti di lavoro. Un'impiegata del settore ha raccontato a Fanpage.it la storia di chi, tra pressioni continue e stipendi da fame, teme seriamente per il proprio futuro: "Per noi non esiste nessun piano B". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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