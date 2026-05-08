Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio si trova a Roma, dove ha incontrato il presidente del Parlamento europeo alla Farnesina. Durante un'intervista, Rubio ha affermato di studiare l'italiano, aggiungendo che il suo abbonamento a Babbel è scaduto. La visita si inserisce in un dialogo tra le due delegazioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell'incontro.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha avuto un incontro bilaterale con Antonio Tajani alla Farnesina. Davanti ai giornalisti il braccio destro di Donald Trump ha scherzato dicendo: “Come ben sapete parlo spagnolo, che è molto simile all’italiano. Lo sto studiando ma il mio abbonamento a Babbel è scaduto”. “Ci sono ottimi insegnanti se vuoi”, ha replicato il ministro degli Esteri. “È molto simile. Lo capisco perfettamente. Quando vado alle riunioni, insieme, non uso nemmeno le cuffie, capisco tutto quello che dice. Lo capisco perfettamente”, ha aggiunto Rubio che in giornata ha anche incontrato la premier Giorgia Meloni. Ieri, invece, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marco Rubio a Roma: "Sto studiando l'italiano ma il mio abbonamento a Babbel è scaduto"

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