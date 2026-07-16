Legge elettorale via libera alla Camera | protesta delle opposizioni

La Camera ha approvato la legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti. Il testo passa ora al Senato per l’esame. Poco prima del voto, alcuni deputati delle opposizioni hanno sollevato cartelli e gridato slogan, interrompendo temporaneamente la seduta. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

L’aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato.Non sono mancate proteste in aula, poco prima del voto. Dopo l’intervento di Giovanni Donzelli, i deputati di opposizione si sono alzati in piedi e hanno mostrato alcuni cartelli. Tra questi, quelli con la scritta ‘Meloni ha fallito’ e ‘la maggioranza non esiste, a casa’. “E’ la presidente Meloni che non ci ha messo la faccia, la maggioranza è andata sotto di un voto e non si è fatta nemmeno vedere, non era qui a votare in Parlamento”, ha detto Elly Schlein alla Camera. “La maggioranza non c’è più, è un colabrodo”, ha aggiunto la segretaria dem sottolineando: “Chi ha tradito è l’unica ossessione della presidente del Consiglio, assurdo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova legge elettorale, via libera della Camera: 217 sì e 152 no, ora il testo passa al Senato

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, via libera della Camera a scrutinio segreto: 217 sì. Proteste delle opposizioni, Schlein: “Meloni ha tradito gli italiani”La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti.

Legge elettorale, l'esultanza delle opposizioni alla Camera dopo la bocciatura delle preferenze: boato in AulaAlla Camera dei deputati, il risultato del voto sulla riforma della legge elettorale ha provocato un boato tra i presenti.

Temi più discussi: Legge elettorale: via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ciriani: Governo va avanti; Legge elettorale, via libera all'articolo 1, cuore della riforma; Voto ai fuorisede, via libera all’unanimità: Un dovere morale per contrastare l’astensionismo; Legge elettorale, via libera all'emendamento che introduce l'indicazione del premier.

Destra ancora spaccata sulla legge elettorale Lega e Forza Italia si dissociano sull'emendamento del generale Ok bipartisan sui fuorisede. Oggi alla Camera il primo via libera x.com

Via libera della Camera alla legge elettorale. Lo Stabilicum (o Melonellum) passa con 217 sì, 152 no e due astenuti. Il testo passa ora al Senato per il via libero definitivo. Il testo prevede un un sistema misto, proporzionale con premio di m ... avvenire.it

Via libera della Camera alla legge elettorale con 217 sì, passa al SenatoL'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e due astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Caos in Aula dopo ... ansa.it