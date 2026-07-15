Alla Camera dei deputati, il risultato del voto sulla riforma della legge elettorale ha provocato un boato tra i presenti. La maggioranza di centrodestra è stata battuta per un solo voto, portando a cori che chiedevano le dimissioni del governo e elezioni anticipate. L’esito ha suscitato reazioni di festa tra le opposizioni, che hanno esultato per la bocciatura delle preferenze. La votazione ha coinvolto le forze politiche in una discussione immediata e intensa.

Un boato, seguito da cori che chiedevano le dimissioni del governo e le elezioni anticipate ha accolto alla Camera dei deputati il risultato del voto sulla riforma della legge elettorale che ha visto la maggioranza di centrodestra battuta per un voto. A scrutinio segreto, con 188 contrari e 187 favorevoli, l’Aula ha bocciato l’emendamento sulle preferenze firmato da FdI, Noi Moderati e Udc, sostenuto anche da Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Legge elettorale, l'esultanza delle opposizioni alla Camera dopo la bocciatura delle preferenze: boato in Aula

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