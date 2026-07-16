Legge elettorale tre ostacoli sulla strada della riforma | tempi voto segreto e Consulta

La riforma della legge elettorale incontra tre ostacoli principali: i tempi di approvazione, il voto segreto e l’intervento della Corte costituzionale. La discussione sulla modifica delle norme elettorali si scontra con questioni procedurali e giuridiche. La questione del voto segreto resta un punto critico, mentre la Consulta ha già espresso pareri su alcuni aspetti della proposta. La discussione sulla riforma prosegue senza una data precisa per il completamento.

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