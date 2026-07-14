Legge elettorale ok di Lega FI e Vannacciani alle preferenze opposizioni chiedono voto segreto sull' intera riforma

Notizia in breve

Alla Camera si apre la fase decisiva della riforma elettorale del centrodestra. La Lega ha confermato il voto favorevole sull'emendamento relativo alle preferenze, e anche Forza Italia si sta avvicinando al sì. Le opposizioni, invece, chiedono un voto segreto sull’intera riforma. La discussione sulla legge elettorale prosegue con queste posizioni chiare.