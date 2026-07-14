Legge elettorale ok di Lega FI e Vannacciani alle preferenze opposizioni chiedono voto segreto sull' intera riforma
Alla Camera si apre la fase decisiva della riforma elettorale del centrodestra. La Lega ha confermato il voto favorevole sull'emendamento relativo alle preferenze, e anche Forza Italia si sta avvicinando al sì. Le opposizioni, invece, chiedono un voto segreto sull’intera riforma. La discussione sulla legge elettorale prosegue con queste posizioni chiare.
Alla Camera si apre il passaggio decisivo sulla riforma elettorale del centrodestra: la Lega annuncia il voto a favore dell’emendamento sulle preferenze, Forza Italia si avvicina al sì, mentre il Pd prepara la richiesta di voto segreto La partita sulla legge elettorale entra nel vivo alla Cam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Legge elettorale: ok della Lega alle preferenze, anche Fi verso il sì. Il Pd chiederà il voto segretoLa maggioranza ha raggiunto un accordo sulla possibilità di inserire le preferenze nella legge elettorale, con la Lega e Forza Italia favorevoli.
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Il centrodestra si compatta sull’emendamento proposto da FdI, Noi moderati e Udc Leggi l'articolo #LeggeElettorale facebook
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