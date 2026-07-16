Legge elettorale tensioni nella maggioranza | oggi il voto finale alla Camera

Oggi si svolge alla Camera il voto finale sulla legge elettorale, con tensioni tra i gruppi di maggioranza. Martedì, un emendamento sulle preferenze, sostenuto da alcuni partiti di centrodestra, è stato bocciato. La proposta era stata approvata in precedenza, ma ha incontrato l’opposizione di altri membri della coalizione. La discussione prosegue tra le diverse fazioni, senza ulteriori dettagli sulle modalità di voto.

È in programma oggi, 16 luglio, il voto finale alla Camera sulla legge elettorale, tra le tensioni in maggioranza, dopo la bocciatura martedì dell’emendamento sulle preferenze voluto da FdI, Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega. L’emendamento, con il voto segreto, è stato respinto per 188 a 187, tra i festeggiamenti delle opposizioni, che hanno da subito chiesto le dimissioni della premier, Giorgia Meloni. Ma anche ieri, tra favorevoli e contrari, un nuovo emendamento, la ‘versione vannacciana’ delle preferenze ha aperto, nel secondo giorno di votazioni sulla legge elettorale, una nuova crepa nella maggioranza, con le opposizioni che sono tornate alla carica nel chiedere dimissioni ed elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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La lettura della votazione sull'emendamento preferenze e il boato delle opposizioni alla Camera

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