Legge elettorale maggioranza battuta alla Camera | bocciata per un voto Opposizioni | Elezioni subito

Alla Camera, la maggioranza ha subito una bocciatura per un voto sulla legge elettorale, evidenziando divisioni tra i partiti che sostengono il governo. Le opposizioni hanno chiesto elezioni immediate. La discussione sulla legge ha messo in luce tensioni all’interno della coalizione di governo.

Giornata ad alta tensione per la maggioranza alla Camera, dove l’esame della nuova legge elettorale ha fatto emergere profonde divisioni tra i partiti che sostengono il governo Meloni. L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per introdurre, in forma limitata, il sistema delle preferenze è stato infatti respinto con il voto segreto dell’Aula. La proposta è stata bocciata con 188 voti contrari e 187 favorevoli: un solo voto di scarto che rappresenta una battuta d’arresto per il principale partito della coalizione. 19.56 – Opposizioni: “Elezioni subito” «Elezioni, elezioni», è il coro che si è levato subito dopo la?bocciatura dell’Aula di Montecitorio all’emendamento presentato dal?centrodestra alla riforma elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Legge elettorale, la maggioranza è battuta e va sotto per un voto. Le opposizioni insorgono

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