Alla Camera, la maggioranza ha subito una battuta d’arresto sulla legge elettorale, bocciata con un voto contrario che ha diviso i partiti di governo. Durante la seduta, alcuni deputati hanno registrato con i cellulari il momento del loro voto, creando un’attenzione particolare sulla trasparenza del processo. La discussione si è protratta tra tensioni e scontri, evidenziando le divisioni interne alla coalizione.

Giornata ad alta tensione per la maggioranza alla Camera, dove l’esame della nuova legge elettorale ha fatto emergere profonde divisioni tra i partiti che sostengono il governo Meloni. L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per introdurre, in forma limitata, il sistema delle preferenze è stato infatti respinto con il voto segreto dell’Aula. La proposta è stata bocciata con 188 voti contrari e 187 favorevoli: un solo voto di scarto che rappresenta una battuta d’arresto per il principale partito della coalizione. 20.50 – Meloni, arriva la nota ufficiale Arriva la nota ufficiale di Giorgia Meloni “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera: bocciata. i vannacciani filmano il proprio voto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Legge elettorale, la maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera: bocciata per un voto. Opposizioni: “Elezioni subito”Alla Camera, la maggioranza ha subito una bocciatura per un voto sulla legge elettorale, evidenziando divisioni tra i partiti che sostengono il...

Legge elettorale, i 'Vannacciani' si filmano al voto: "Non siamo noi i franchi tiratori"Un gruppo di parlamentari si è ripreso mentre votava, dichiarando di non essere i responsabili della bocciatura dell’emendamento sulla legge...

Temi più discussi: Legge elettorale, rush finale. Meloni vuole le preferenze ma teme il fuoco amico in Aula; Blog | Lo Stabilicum è una forzatura del principio proporzionale: lo chiamerei piuttosto 'Ducellum'; COSÌ NON BASTA; Le prime pagine di oggi.

Buonasera a #4disera News! Legge elettorale: maggioranza battuta per un voto sulle preferenze Ne parliamo ora in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

I franchi tiratori affossano le preferenze. Meloni sconfitta, 'vince la palude'Bocciato col voto segreto l'emendamento i FdI-Nm-Udc. Conte: 'Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa'. Schlein: 'Voto contro l'arroganza della premier'. Bignami: 'Noi ci mettiamo la faccia, ... ansa.it

Legge elettorale, la maggioranza è battuta e va sotto per un voto. Le opposizioni insorgonoBocciata per un voto l'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati alla Camera a scrutinio segreto. Le opposizioni chiedono elezioni anticipate ... tg.la7.it