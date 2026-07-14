Legge elettorale maggioranza battuta alla Camera | bocciata i vannacciani filmano il proprio voto

Da thesocialpost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Camera, la maggioranza ha subito una battuta d’arresto sulla legge elettorale, bocciata con un voto contrario che ha diviso i partiti di governo. Durante la seduta, alcuni deputati hanno registrato con i cellulari il momento del loro voto, creando un’attenzione particolare sulla trasparenza del processo. La discussione si è protratta tra tensioni e scontri, evidenziando le divisioni interne alla coalizione.

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Giornata ad alta tensione per la maggioranza alla Camera, dove l’esame della nuova legge elettorale ha fatto emergere profonde divisioni tra i partiti che sostengono il governo Meloni. L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per introdurre, in forma limitata, il sistema delle preferenze è stato infatti respinto con il voto segreto dell’Aula. La proposta è stata bocciata con 188 voti contrari e 187 favorevoli: un solo voto di scarto che rappresenta una battuta d’arresto per il principale partito della coalizione. 20.50 – Meloni, arriva la nota ufficiale Arriva la nota ufficiale di Giorgia Meloni “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Legge elettorale, la maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze

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