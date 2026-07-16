Legge elettorale Tajani | Non ci sono problemi nella maggioranza

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La legge elettorale è stata approvata con una maggioranza molto ampia, senza problemi all’interno della coalizione di centrodestra. Il ministro ha confermato che non ci sono difficoltà o divergenze tra i membri della maggioranza riguardo alla legge. La votazione si è svolta con un largo consenso, garantendo l’approvazione del testo senza ostacoli interni.

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Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) - "La legge è passata con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno della maggioranza e della coalizione di centrodestra". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, sulla legge elettorale approvata oggi alla Camera e che ora passa all'esame del Senato, a margine dell'evento "Bienvenue à la BFuture farm en République du Congo" nella sede di Bf Spa a Jolanda di Savoia nel ferrarese. Sulla bocciatura dell'emendamento in materia di preferenze e di quote femminili, Tajani ha minimizzato: "Io non mi sconvolgo se un emendamento non viene approvato. L'importante è che sia stata approvata la legge, perché l'obiettivo fondamentale è quello di garantire stabilità a questo Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L. elettorale, Tajani: Emendamenti frutto del lavoro parlamentare di centrodestra

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