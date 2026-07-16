La legge elettorale è stata approvata con una maggioranza molto ampia, senza problemi all’interno della coalizione di centrodestra. Il ministro ha confermato che non ci sono difficoltà o divergenze tra i membri della maggioranza riguardo alla legge. La votazione si è svolta con un largo consenso, garantendo l’approvazione del testo senza ostacoli interni.

Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) - "La legge è passata con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno della maggioranza e della coalizione di centrodestra". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, sulla legge elettorale approvata oggi alla Camera e che ora passa all'esame del Senato, a margine dell'evento "Bienvenue à la BFuture farm en République du Congo" nella sede di Bf Spa a Jolanda di Savoia nel ferrarese. Sulla bocciatura dell'emendamento in materia di preferenze e di quote femminili, Tajani ha minimizzato: "Io non mi sconvolgo se un emendamento non viene approvato. L'importante è che sia stata approvata la legge, perché l'obiettivo fondamentale è quello di garantire stabilità a questo Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legge elettorale, Tajani: "Non ci sono problemi nella maggioranza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L. elettorale, Tajani: Emendamenti frutto del lavoro parlamentare di centrodestra

Notizie e thread social correlati

Governo, Tajani: “Su legge elettorale maggioranza unita. Ricostruzioni surreali”Il portavoce del governo ha dichiarato che la maggioranza sarà unita sulla legge elettorale e che un nuovo incontro di coalizione si terrà la...

Legge elettorale, Tajani: “Nessun problema nella coalizione”La legge elettorale è stata approvata con 217 voti, dopo una discussione acceso in aula.

Temi più discussi: Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Per la maggioranza non sarà semplice risolvere il pasticcio sulle preferenze; Legge elettorale: le finte preferenze di Meloni fanno felici Tajani e Salvini.

Legge elettorale, Salvini: No incontri con Meloni e Tajani in agenda. Non abbiamo precondizioni x.com

Legge elettorale, Tajani: Non ci sono problemi nella maggioranzaNon mi sconvolgo se un emendamento non viene approvato Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) - La legge è passata con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno ... msn.com

Legge elettorale, Tajani: Nessun problema nella coalizioneC’è soddisfazione nel centrodestra dopo il passaggio dello Stabilicum: Passo in avanti per un’Italia che si rimette al popolo ... ilgiornale.it