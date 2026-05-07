Governo Tajani | Su legge elettorale maggioranza unita Ricostruzioni surreali

Il portavoce del governo ha dichiarato che la maggioranza sarà unita sulla legge elettorale e che un nuovo incontro di coalizione si terrà la prossima settimana. Ha aggiunto che si è già discusso brevemente della questione in un'occasione precedente. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta a notizie di possibili divisioni tra i partiti sulla riforma elettorale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti o tempi specifici.

“Un incontro di maggioranza la prossima settimana per parlare della legge elettorale? Ne parleremo, ne abbiamo parlato ieri brevemente. C’è una condivisione da parte del centrodestra che è unito anche se vedo delle ricostruzioni che non stanno né in cielo né in terra” così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno di Forza Italia sulla giustizia a Montecitorio. “Dobbiamo andare avanti con la legge elettorale” prosegue Tajani, “parlando anche con le opposizioni. Vedremo i tempi, quali saranno, ma noi siamo per rivedere l’attuale legge e fare in modo che possa essere data anche più rappresentatività ai territori.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Governo, Tajani: “Su legge elettorale maggioranza unita. Ricostruzioni surreali” Notizie correlate Riforma legge elettorale, scontro su preferenze e premio maggioranzaParte tra le polemiche il confronto sullo “Stabilicum”, la riforma della legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento. Maggioranza trova intesa su legge elettorale. Scontro sul referendumLa politica interna con le tensioni sul prossimo referendum sulla Riforma della giustizia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vertice governo, tra temi energia, nucleare, Hormuz, legge elettorale; Legge elettorale, il governo tira dritto ma non si sa verso dove; Medici di famiglia. Il no di Forza Italia alla Riforma Schillaci: Contrari a farli regredire a burocrati nelle Case della Comunità; Atomo e voto. I leader di governo vogliono accelerare su energia nucleare e legge elettorale (di G. Ucciero). Governo, Tajani: Su legge elettorale maggioranza unita. Ricostruzioni surreali(LaPresse) Un incontro di maggioranza la prossima settimana per parlare della legge elettorale? Ne parleremo, ne abbiamo parlato ieri ... stream24.ilsole24ore.com SCENARIO GOVERNO | Patto di stabilità, atomo e legge elettorale, la maggioranza scrive l’agenda del PiavePochissimo è trapelato dopo il vertice dei leader di maggioranza di ieri: Hormuz, nucleare, patto di Stabilità, legge elettorale, questi i temi sul tavolo ... ilsussidiario.net Il governo sarà presto chiamato a intervenire su Ferretti, azienda di nautica made in Italy, finito al centro di un caso che intreccia industria, sicurezza nazionale e controllo societario. Il 5 maggio il deputato leghista Alberto Luigi Gusmeroli ha presentato un’in - facebook.com facebook Una Consob senza Freni, il governo non sceglie e la nomina slitta ancora x.com