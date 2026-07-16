La legge elettorale è stata approvata con 217 voti, dopo una discussione acceso in aula. La sinistra ha mostrato opposizione, criticando la riforma e protestando con manifestazioni e interventi. Durante il dibattito, alcuni rappresentanti hanno accusato i sostenitori di aver vinto tramite accordi nascosti e giochi di potere. La maggioranza ha portato a termine la votazione senza ulteriori intoppi.

La legge elettorale è passata con 217 voti e non senza bagarre in Aula da parte della sinistra, salita sugli scudi perché contraria alla riforma. Negli ultimi giorni "avete già vinto, nei giochi segreti e degli inciuci. Avete segnato un colpo sul no alle preferenze. Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto ai Mondiali. È tutta una vostra vittoria. Sarebbe stato traumatico, per voi, uscire dai salotti e confrontarvi con il popolo italiano che tutti i giorni lavora". Così ha detto alle opposizioni il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, nell'Aula della Camera, in dichiarazione di voto finale sul testo di riforma della legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, Tajani: “Nessun problema nella coalizione”

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