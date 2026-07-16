Legge elettorale come cambia? Premio maggioranza se una coalizione supera il 42%

La Camera ha approvato oggi la nuova legge elettorale, che prevede un premio di maggioranza se una coalizione supera il 42%. Dopo un errore sulle preferenze, la riforma è passata in prima lettura e ora attende il voto nel Senato, che potrebbe svolgersi a settembre. La discussione proseguirà prima in commissione e poi in aula.

Dopo lo scivolone sulle preferenze, la riforma della legge elettorale è stata varata oggi alla Camera. Primo sì in attesa del passaggio al Senato: prima in commissione e poi in aula, forse a settembre. L'impianto generale della riforma voluta dalla maggioranza resta quello di partenza: premio di maggioranza per chi supera il 42 per cento, indicazione del candidato premier e ritorno al proporzionale puro se nessuno raggiunge la soglia prevista. Passa anche la norma sul voto dei fuorisede, frutto di un accordo bipartisan. Restano invece fuori dal testo le preferenze e la parità di genere. Il premio di maggioranza Il cuore della riforma è... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Nuova legge elettorale. Cosa cambia Chi favorisce - Polls

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