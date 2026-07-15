In Parlamento, la maggioranza è andata sotto durante il voto sulla legge elettorale. Un membro del governo ha dichiarato che questo segna un problema interno alla coalizione. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sui motivi di questa sconfitta. La divisione ha attirato l’attenzione sulla stabilità del governo in vista di altre scadenze legislative. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi, senza commenti ufficiali da parte dei rappresentanti di maggioranza.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho visto cosa è successo in Parlamento e senza dubbio è un dato il fatto che la maggioranza sia andata sotto. C’è un problema all’interno della maggioranza altrimenti non ci sarebbero stati quei voti. Poi non do consigli a nessuno”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in merito al voto di ieri in Parlamento sull’emendamento sulle preferenze al testo della legge elettorale e le eventuali ripercussioni sulla durata del Governo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “Voto legge elettorale mostra che c’è un problema nella maggioranza”

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