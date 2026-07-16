Dopo il voto sulla legge elettorale alla Camera, Giovanni Donzelli e Giuseppe Conte hanno avuto un confronto diretto. Donzelli ha chiesto a Conte se fosse geloso, mentre quest’ultimo ha risposto con un “Vi mandiamo a casa”. L’episodio è stato riportato da Askanews e si è svolto durante la sessione parlamentare.

Dopo il voto alla legge elettorale, Giovanni Donzelli (responsabile organizzazione FdI) e Giuseppe Conte (presidente del M5S) hanno dato vita a un siparietto alla Camera, secondo quanto riportato da Askanews. Il primo si è avvicinato all’ex presidente del Consiglio, col secondo che ha definito la dichiarazione di voto dell’esponente della maggioranza come un “discorso di commiato, hai ringraziato tutti come fosse l’ultimo giorno della legislatura. Avete deciso di andare a votare quindi?”. Pronta la replica, altrettanto ironica: “Non ti preoccupare, un altro annino puoi stare tranquillo”. Conte, quindi, ha ribattuto che “un altro anno così non sto per niente tranquillo, il Paese è in ginocchio, distrutto, la prospettiva che volete stare un altro anno è terribile”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Legge elettorale, scontro tra Giovanni Donzelli e Giuseppe Conte alla Camera: "Geloso?", "Vi mandiamo a casa"

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Legge elettorale, scontro sulle preferenze tra maggioranza e opposizione

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