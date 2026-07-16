Durante una seduta alla Camera, Giovanni Donzelli ha scherzato chiedendo a un ex presidente del Consiglio se fosse geloso. La domanda è stata seguita da un siparietto tra i due, con l’ex premier che ha mostrato una reazione permalosa. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha rappresentato un momento di leggerezza in una giornata che si è conclusa con una sconfitta per le opposizioni.

“Conte, che sei geloso?”. Un botta e risposta godibile tra il leader del M5S con Giovanni Donzelli in una mattinata che per le opposizioni segna una sconfitta. Un secondo dopo il voto con cui il centrodestra ha dato il primo via libera alla legge elettorale alla Camera, scattano i festeggiamenti dei deputati di maggioranza, soprattutto tra i banchi di Fratelli d’Italia. E questa volta ad esultare è la maggioranza di governo. Acquisiti i voti determinanti per il passaggio della legge elettorale che andrà al Senato in seconda lettura, i deputati del centrodestra si sono alzati in piedi, tra applausi e strette di mano. Lo “ Stabilcum ” è stato approvato con 217 voti favorevoli e 152 contrari (2 gli astenuti): ora passerà all’esame del Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Conte, sei geloso?». Donzelli lo punzecchia dopo il voto: siparietto alla Camera, Giuseppi fa il permaloso

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La Camera dà il primo via libera allo Stabilicum: ecco come cambia il voto. Donzelli: «Ha vinto l’Italia»La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale, nota come Stabilicum, con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti.

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