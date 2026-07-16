Alla Camera, un esponente ha accusato la nuova legge elettorale di essere una truffa, sostenendo che favorisce il mantenimento delle poltrone e rafforza il potere del leader. Ha criticato l’accordo di maggioranza, affermando che elimina la possibilità di scelta per gli italiani sui propri rappresentanti. La dichiarazione si inserisce in un dibattito acceso sulla riforma, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della legge.

“Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone e per restituire ancor più potere al capo. È una legge truffa e l’accordo che avete raggiunto in maggioranza è truffaldino perché non c’è nessun potere agli italiani di scelta dei propri rappresentanti”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte parlando in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale. “È fatta per passare da stabilità a inamovibilità”, aggiunge. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Conte alla Camera: “Truffa per imbullonare a poltrone”

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Conte alla Camera: «La legge elettorale è legge truffa, fatta per imbullonare a poltrone»

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