Senatore Renzi, che giornata è stata quella di ieri alla Camera? «Un giorno di ordinaria follia. Gli iraniani richiudono Hormuz, i russi bombardano Kiev, Trump ne inventa una al giorno. Ma noi siamo dietro agli emendamenti sulla legge elettorale. La maggioranza ha perso il rapporto con il Paese. C’è un problema di costo della vita, non di quorum elettorale: con gli emendamenti al melonellum non si mangia». Meloni si dovrebbe dimettere o fare un passaggio di aula per verificare se ha la fiducia dei suoi? «Che non abbia la fiducia dei suoi lo abbiamo già capito vedendo il voto segreto ieri. Che abbia perso quella degli italiani lo ha dimostrato il referendum tre mesi fa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, Renzi: «Dalla destra autogol. Noi pronti a governare, ma servono i riformisti. No ai tecnici»

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Referendum, la confusione di Frank Matano

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Non è certo un bello spettacolo la maggioranza che si divide sulla legge elettorale. D’altra parte non diciamo sempre che è materia parlamentare, non di governo? O era meglio mettere la fiducia come fece Renzi con la sua? x.com

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