La segretaria del Partito Democratico ha affermato che l’opposizione è pronta a votare in qualsiasi momento, in relazione alla possibilità di elezioni a settembre. Lo ha detto durante un’intervista a Rtl 102.5, sottolineando la disponibilità del partito a partecipare alle consultazioni elettorali senza specificare una data precisa. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla legge elettorale e le prossime scadenze politiche.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata da Rtl 102.5 ha dichiarato che l’opposizione è pronta “in qualunque momento” ad andare a elezioni. Schlein ha dichiarato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “dovrebbe trarre le conseguenze” dopo che la maggioranza ieri è andata sotto sulla legge elettorale alla Camera; “si è aperta una crisi di governo”, ha detto. Alla domanda poi su quale sia per lei l’orizzonte temporale per nuove elezioni e se sia d’accordo con Matteo Renzi, che ha chiesto di andare al voto a settembre, la leader Dem ha risposto: “Noi saremo pronti con le opposizioni in qualunque momento, perché la vera notizia di ieri è che è crollata tutta la narrazione di questo governo che si basava sull’idea di una maggioranza solida e compatta e di divisioni presunte fra le opposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Schlein: "Elezioni a settembre? Noi pronti in qualunque momento"

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