Legge elettorale Schlein Si è aperta la crisi di Governo noi pronti al voto

La crisi di governo si è aperta dopo il voto di ieri, quando la maggioranza è caduta sull'emendamento sulle preferenze. La segretaria del Pd ha dichiarato che il partito è pronto al voto. La premier dovrebbe trarre le conseguenze di quanto accaduto, secondo quanto affermato. La situazione politica si è sbloccata con questa decisione, in seguito alla frattura sulla proposta di modifica delle preferenze nel sistema elettorale.

ROMA (ITALPRESS) – “Si è aperta una crisi di Governo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5. Secondo Schlein il premier Giorgia Meloni “dovrebbe trarre le conseguenze” del voto di ieri che ha visto andare sotto la maggioranza sull'emendamento per l'introduzione parziale delle preferenze. Alla domanda su un eventuale voto anticipato a settembre, la leader dem risponde così: “Noi saremo pronti con le opposizioni in qualunque momento. Ieri è crollata tutta la narrazione di questo Governo che si basava sull'idea di una maggioranza solida e compatta e di divisioni presunte fra le opposizioni. Ieri la fotografi è stata il contrario: una maggioranza divisa mentre tutte le opposizioni hanno agito unitariamente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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