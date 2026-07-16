La legge elettorale è stata approvata con una larga maggioranza, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Fratelli d’Italia. L’esponente ha affermato che si conclude così l’epoca dei governi di breve durata e delle figure di potere legate ai settori bancari a Palazzo Chigi. La notizia è stata diffusa il 16 luglio 2026, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della normativa approvata.

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Ora, intanto, la notizia importante, al di là delle chiacchiere, delle polemiche, dei retroscena, è che la legge elettorale è stata approvata con larga maggioranza. E questo che cosa significa? Significa che finalmente viene sancito in Italia il principio che, di fronte a due coalizioni, chi prende un voto più dell'altra coalizione ha il dovere, oltre che il diritto, di governare. Significa, in modo particolare, che è finita la stagione dei governissimi, degli inciuci tra soggetti politici che avevano idee totalmente opposte sull'immigrazione, sulla sicurezza, sul fisco, sull'economia, sui rapporti internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Legge elettorale, Rampelli (FdI): Finita era dei governissimi e dei banchieri a Palazzo Chigi

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