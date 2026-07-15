Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha deciso di votare a favore dell’emendamento sul sistema di preferenze proposto da Futuro nazionale. La decisione arriva in vista della discussione sulla legge elettorale, con l’obiettivo di sostenere questa modifica durante la seduta parlamentare. La proposta riguarda le modalità di scelta degli eletti e sarà sottoposta al voto nelle prossime ore. La posizione del partito si basa su questa indicazione precisa.

Al momento, secondo quanto si apprende, il gruppo di FdI è orientato a esprimere voto favorevole all’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze proposto da Futuro nazionale. Forza Italia al momento, sempre a quanto si apprende, è orientata invece a votare contro e potrebbe preannunciarlo in Aula. “Meloni tiri fuori gli attributi e faccia votare l’emendamento di Futuro Nazionale che propone le preferenze senza capolista bloccato. La partita non è persa, bisogna solo avere la volontà di vincerla”. Lo scrive su Facebook il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, a proposito della proposta di modifica alla legge elettorale a prima firma Edoardo Ziello (FnV). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, sulle preferenze Fdi ora punta sull’emendamento dei vannacciani: il voto alla Camera

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LEGGE ELETTORALE: vogliono toglierti il voto. Maggi, Onorato, FdI e Vannacci — cosa nascondono

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