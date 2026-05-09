Legge elettorale | pressing di FdI sulla riforma per evitare governissimi

Il partito di maggioranza ha avviato una discussione sulla riforma della legge elettorale, con l’intento di modificare le regole attuali. La proposta mira a rendere più trasparente il risultato delle urne e a identificare con maggiore certezza chi si avrà al governo dopo le consultazioni. La questione ha suscitato reazioni tra gli altri gruppi politici, mentre il dibattito si concentra sulle modalità di modifica del sistema elettorale vigente.

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AGI - Fratelli d'Italia spinge per cambiare la legge elettorale. L'obiettivo è garantire chiarezza ai cittadini sul voto e su chi andrà a governare il Paese, è il mantra. Il vertice di maggioranza, al quale dovrebbero partecipare i leader e gli 'sherpa' dei rispettivi partiti, è fissato per lunedì sera. "Il tempo stringe - spiega un esponente del partito di via della Scrofa -. Mantenere il Rosatellum può convenire solo a chi punta a governissimi, le forze che non vogliono il pantano dovrebbero capirlo". Il messaggio è doppio. In chiave interna al centrodestra: "Chi vuole il pareggio - spiega la stessa fonte - significa che non vuole Meloni premier.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Legge elettorale: pressing di FdI sulla riforma per evitare governissimi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Legge elettorale, Meloni tira dritto sulla riformaAGI - L'input è arrivato direttamente dalla premier: nessun ripensamento sulla riforma della legge elettorale, si va avanti. Il centrodestra frena sulla legge elettorale, Parrini (Pd): "Un mostriciattolo. Sceneggiata di FdI sulle preferenze"Il vicepresidente della commissione Affari costituzionali e senatore dem a Today. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vertice di maggioranza, i leader tentano lo sprint su legge elettorale e nucleare; Bonafé (Pd): Sulla legge elettorale se la destra vuole collaborare, si attivi; La Giornata Parlamentare. Legge elettorale, ddl violenza sessuale, il campo largo alla prova delle amministrative; Sulla legge elettorale il Pd sceglie l’Aventino. Focus salario e fine vita. Vertice di maggioranza, i leader tentano lo sprint su legge elettorale e nuclearePalazzo Chigi guarda a una strategia energetica nazionale e conferma «l’accelerazione» verso i reattori. Salvini netto sul nuovo sistema di voto: «Procediamo dritti». Ipotesi approvazione alla Camera ... avvenire.it Legge elettorale, faro dei costituzionalisti sul premioUn premio che, a conti fatti, può non far arrivare i vincitori a ottenere una maggioranza certa ma, per paradosso, può mandarli anche molto vicino ai numeri dei quorum costituzionali per eleggere le ... ansa.it È online la nuova edizione del Tg Politico Parlamentare. Si parla della visita di Rubio a Meloni, del primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV e legge elettorale. x.com