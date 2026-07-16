La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Ora il testo passa al Senato per l’esame. Nel frattempo, il presidente di una commissione ha commentato a un quotidiano che, in caso di un errore simile a quello di un esponente politico di sinistra, il centrodestra avrebbe reagito diversamente. Inoltre, le Consulte studentesche sono state invitate per la prima volta ai lavori di un Comitato di alto livello.

Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente (Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Legge elettorale, Camera approva con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato

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