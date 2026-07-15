Legge elettorale i vannacciani si filmano al voto segreto alla Camera per evitare l' accusa di franchi tiratori - VIDEO
Durante il voto segreto sulle preferenze per la nuova legge elettorale alla Camera, i deputati di Futuro Nazionale si sono registrati con un video mentre premivano i tasti per dimostrare la loro lealtà. La registrazione è stata diffusa online, suscitando polemiche e possibili sanzioni. L’episodio è avvenuto dopo che il voto segreto è stato concluso, creando discussioni sui comportamenti dei deputati durante la seduta.
Dopo il voto segreto sulle preferenze, i deputati di Futuro Nazionale filmano la pulsantiera per dimostrare la lealtà. Possibili sanzioni e nuove polemiche Durante il voto segreto sull'emendamento delle preferenze per la nuova legge elettorale ieri sera, alla Camera, i vannacciani si sono fil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I Vannacciani si filmano mentre votano per evitare l'accusa di essere franchi tiratori
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Legge elettorale, vannacciani si filmano mentre votano sulle preferenze per non essere accusati di tradimento VIDEO facebook
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