Legge elettorale i vannacciani si filmano al voto segreto alla Camera per evitare l' accusa di franchi tiratori - VIDEO

Notizia in breve

Durante il voto segreto sulle preferenze per la nuova legge elettorale alla Camera, i deputati di Futuro Nazionale si sono registrati con un video mentre premivano i tasti per dimostrare la loro lealtà. La registrazione è stata diffusa online, suscitando polemiche e possibili sanzioni. L’episodio è avvenuto dopo che il voto segreto è stato concluso, creando discussioni sui comportamenti dei deputati durante la seduta.