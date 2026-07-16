ROMA E adesso, cosa fare? Intanto, punto primo, trovare i "traditori", i "badogliani", cioè i franchi tiratori che hanno affossato le preferenze e (forse) il governo. Perché certe onte vanno lavate con il sangue politico. Quindi: trovarli, punirli, non ricandidarli. Punto secondo, aspettare. Far decantare un attimo, lasciare che il livello di cortisolo scenda. Anche per convocare un vertice ufficiale con i leader, dopo i contatti e le telefonate di ieri, o peggio per vedere i gruppi parlamentari. Perché, come raccontano dentro Fdi, «se Meloni li incontra adesso, li scuoia, gli mette le mani addosso». Ma poi, a mente leggermente più lucida,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, Meloni pensa al piano B: usare i franchi tiratori per recuperare consenso

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Referendum: Perché Meloni vuole cambiare la Costituzione

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