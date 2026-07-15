Legge elettorale franchi tiratori affossano le preferenze | Meloni sconfitta

Un emendamento sulla legge elettorale, che prevedeva le preferenze, non è stato approvato alla Camera dopo che alcuni deputati hanno votato contro. La premier aveva sostenuto l’iniziativa, arrivando a chiedere un conteggio pubblico dei voti senza ricorrere al voto segreto. La sconfitta del provvedimento si è verificata con un singolo voto di scarto, a causa di alcuni deputati che hanno deciso di non sostenere l’emendamento.

Per un voto, alla Camera, non passa l’emendamento sulle preferenze su cui Giorgia Meloni ha “messo la faccia” arrivando a sfidare le opposizioni con la richiesta di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Finisce così una giornata che ha registrato un pienone visto raramente in Aula, coi ministri-deputati corsi al proprio scranno dopo il Cdm per partecipare a una votazione che è finita, come nel centrodestra sembrava non si aspettassero più, con il ko sulle preferenze. Almeno una trentina di voti mancanti – nei conti a spanne che si fanno nei capannelli – e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate “dimissioni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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I FRANCHI TIRATORI AFFOSSANO GIORGIA MELONI.

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