Terremoto in maggioranza. L'Aula della Camera ha bocciato per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi moderati e Udc alla legge elettorale, numero 1.1077, che prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì. Stando a quanto si vocifera da Montecitorio pare che vi siano stati più di trenta franchi tiratori. "Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude - il commento sui social di Giorgia Meloni -. Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Legge elettorale, 31 franchi tiratori in maggioranza: Meloni studia le prossime mosse

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LEGGE ELETTORALE, MAGGIORANZA BOCCIATA per un voto sulle preferenze

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Eccoli i capilista bloccati per controllare nominando comunque il 70-80% senato e 40% camera. Col taglio dei parlamentari in molte regioni si eleggono non più di 12 senatori e sarebbero solo capilista. #leggeelettorale x.com