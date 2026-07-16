Oggi la Camera voterà sulla riforma della legge elettorale, con inizio previsto alle 11. La discussione si sta svolgendo mentre i parlamentari entrano progressivamente in aula, già in corso le dichiarazioni di voto finale. Il premier ha avvertito i alleati che la pazienza ha un limite, in relazione alle trattative sulla legge. La votazione rappresenta il momento conclusivo dell’iter legislativo.

Arrivano alla spicciolata e l’Aula della Camera di riempie con graduale presenza degli onorevoli quando sono già iniziate ledichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale, atteso per le11.30e che avverrà a scrutinio segreto. Il testo passerà poi in Senato. Intanto, si moltiplicano le discussioni e le polemiche sulla scia di quanto accaduto 48 ore fa, quando l’emendamento sulle preferenzedi cui Giorgia Meloni si è fatta portabandiera,è stato bocciato. Una condizione dal consistente peso politico che sancisce la profonda spaccature della maggioranza di governo, in quanto la proposta presentata da FdI e Nm con UdC, è stata motivo di forti tensioni con Lega e Forza Italia che si sono detti contrari fino a poche ore prima del voto per poi dirsi a favore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Legge elettorale, Meloni avvisa Tajani e Salvini: ‘Pazienza ha un limite’. Oggi voto finale alla Camera

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Meloni avvisa Tajani e Salvini: La pazienza ha un limite

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