Legge elettorale Meloni avvisa Tajani e Salvini | ‘Pazienza ha un limite’ Oggi voto finale alla Camera

Da ildifforme.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi la Camera voterà sulla riforma della legge elettorale, con inizio previsto alle 11. La discussione si sta svolgendo mentre i parlamentari entrano progressivamente in aula, già in corso le dichiarazioni di voto finale. Il premier ha avvertito i alleati che la pazienza ha un limite, in relazione alle trattative sulla legge. La votazione rappresenta il momento conclusivo dell’iter legislativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arrivano alla spicciolata e l’Aula della Camera di riempie con graduale presenza degli onorevoli quando sono già iniziate ledichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale, atteso per le11.30e che avverrà a scrutinio segreto. Il testo passerà poi in Senato. Intanto, si moltiplicano le discussioni e le polemiche sulla scia di quanto accaduto 48 ore fa, quando l’emendamento sulle preferenzedi cui Giorgia Meloni si è fatta portabandiera,è stato bocciato. Una condizione dal consistente peso politico che sancisce la profonda spaccature della maggioranza di governo, in quanto la proposta presentata da FdI e Nm con UdC, è stata motivo di forti tensioni con Lega e Forza Italia che si sono detti contrari fino a poche ore prima del voto per poi dirsi a favore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

legge elettorale meloni avvisa tajani e salvini 8216pazienza ha un limite8217 oggi voto finale alla camera
© Ildifforme.it - Legge elettorale, Meloni avvisa Tajani e Salvini: ‘Pazienza ha un limite’. Oggi voto finale alla Camera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meloni avvisa Tajani e Salvini: La pazienza ha un limite

Video Meloni avvisa Tajani e Salvini: La pazienza ha un limite

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, tensioni nella maggioranza: oggi il voto finale alla CameraOggi si svolge alla Camera il voto finale sulla legge elettorale, con tensioni tra i gruppi di maggioranza.

Nuova legge elettorale, le news in diretta: oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segretoOggi alla Camera si svolge il voto finale sulla nuova legge elettorale, con scrutinio segreto.

Temi più discussi: Legge elettorale, Meloni tira dritto e allontana la crisi. Fari puntati sulla tenuta dei gruppi; Legge elettorale, sulle preferenze sgambetto a Meloni (che si arrabbia); L’ira di Meloni che non stoppa la riforma ma avvisa gli alleati: ora chiarire come proseguire; Legge elettorale: bocciato l'emendamento sulle preferenze. Intervista a Luca Squeri (14.07.2026).

legge elettorale meloni avvisaLa legge elettorale è morta. Meloni o va a casa o è una premier dimezzata. Parla Mancini (Pd)Il deputato dem ragiona dopo la batosta incassata da FdI sulle preferenze: Meloni farà la vittima, negherà gli errori...poi farà finta di nulla, come con il referendum. Ma questa legge non passerà. N ... ilfoglio.it

legge elettorale meloni avvisaLegge elettorale, FdI vota con Vannacci: maggiornaza divisa. E arriva il sì bipartisan a favore dei fuorisedeMentre alla Camera va in scena il day after dei lunghi coltelli, cinquanta metri più in là, a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni scherza con Vittorio Cerea, il tri-stellato ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web