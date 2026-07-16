Nuova legge elettorale le news in diretta | oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto

Oggi alla Camera si svolge il voto finale sulla nuova legge elettorale, con scrutinio segreto. La seduta riprende questa mattina con le dichiarazioni di voto prima della chiusura della discussione e dell’approvazione del provvedimento. La legge era in discussione da settimane e ora si decide sul suo iter finale. La votazione avviene a scrutinio segreto, senza ulteriori interventi o emendamenti. La seduta prosegue con il voto e le eventuali dichiarazioni conclusive.

La seduta sulla riforma della nuova legge elettorale riprende questa mattina nell’aula della Camera con le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che avviene a scrutinio segreto. Ieri è terminato l'esame dopo due lunghe sedute e la suspance per tante votazioni segrete, la bocciatura dell'emendamento di FdI, Noi moderati e Udc sulle preferenze (con tanto di franchi tiratori), le proteste delle opposizioni, un'espulsione dall'emiciclo, il 'caso' dei video durante lo scrutinio finito sul tavolo dei Questori e l'emendamento votato all'unanimità che consente il voto dei fuorisede.... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Legge Elettorale: con il 40% dei voti controllano il Parlamento

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