La Camera ha approvato un emendamento alla legge elettorale che consente il premio di maggioranza alla coalizione meno votata. La nuova normativa, ora in vigore, apre la strada a questa possibilità. Il passaggio successivo è previsto al Senato, dove la discussione sarà ancora in corso. La legge elettorale rimane al centro dell’attenzione, con i tempi per l’approvazione finale che si restringono. La fase attuale rappresenta una pausa nel processo legislativo.

L’approvazione alla Camera della nuova legge elettorale permette una pausa per respirare in quella che sembra una corsa contro il tempo ricca di ostacoli prima del passaggio al Senato. Lo “Stabilicum”, come è stato ribattezzato per l’obiettivo della stabilità tramite il premio di maggioranza, è al centro del dibattito politico per molti suoi aspetti, che spesso possono sembrare tecnicismi e parole esoteriche ma sono in realtà le regole del gioco con cui sono eletti i parlamentari. Tuttavia, tra emendamenti sulle preferenze e altri sul voto ai fuorisede, ne è venuto fuori un altro, approvato il 15 luglio, che rischia di stravolgere il senso stesso delle regole del gioco, a partire dal concetto di quel premio di maggioranza alla base della legge. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Legge elettorale, l’emendamento che rende possibile il premio di maggioranza per la coalizione meno votata

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