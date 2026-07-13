Il centrodestra ha approvato un emendamento sulla legge elettorale che prevede un capolista bloccato e fino a tre preferenze di genere. La proposta ha ricevuto il sostegno della maggioranza, nonostante le diverse sensibilità dei partiti. Le opposizioni hanno criticato la modifica, accusandola di compromettere la rappresentanza democratica. La legge ora passerà alla fase successiva del procedimento legislativo.

Le sinistre urlano all’attentato alla Costituzione e alla deriva plebiscitaria. Il centrodestra, invece, procede compatto, malgrado di diverse sensibilità, sul tema delle preferenze. E trova la quadra. A meno di mezz’ora dalla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale, Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc ne hanno depositato uno sulle preferenze. Si prevede il capolista bloccato e la possibilità di indicare fino a 3 preferenze, di cui una di genere tra i 6 nomi già scritti sulla scheda, che saranno alternati in ordine di genere. Una soluzione che permette alla maggioranza di restare unita. Forza Italia e Lega, che non hanno firmato la modifica, si sono impegnate a votarla in Aula. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, FdI mette il turbo. Capolista bloccato e fino a 3 preferenze di genere: l’emendamento che compatta la maggioranza

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