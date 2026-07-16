La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli. I parlamentari sono entrati in aula in modo scaglionato, con la maggior parte presenti già durante le dichiarazioni di voto finale, che si sono svolte poco prima delle 11. La discussione si è conclusa con il voto favorevole alla riforma, mentre alcuni membri erano ancora in ingresso durante la fase conclusiva.

Arrivano alla spicciolata e l’Aula della Camera di riempie con graduale presenza degli onorevoli quando sono già iniziate ledichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale, atteso per le11.30e che avverrà a scrutinio segreto. Il testo passerà poi in Senato. Intanto, si moltiplicano le discussioni e le polemiche sulla scia di quanto accaduto 48 ore fa, quando l’emendamento sulle preferenzedi cui Giorgia Meloni si è fatta portabandiera,è stato bocciato. Una condizione dal consistente peso politico che sancisce la profonda spaccature della maggioranza di governo, in quanto la proposta presentata da FdI e Nm con UdC, è stata motivo di forti tensioni con Lega e Forza Italia che si sono detti contrari fino a poche ore prima del voto per poi dirsi a favore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, la Camera approva con 217 sì

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