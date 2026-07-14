(LaPresse) “Credo che la presidente del Consiglio abbia la situazione assolutamente sotto controllo”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la sconfitta della maggioranza alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale relativo alle preferenze, dopo l’invito alla riflessione politica arrivato da Giorgia Meloni. Intercettato dai cronisti nei pressi del Parlamento, La Russa ha ricordato che il sistema bicamerale consente al Senato di intervenire sul testo approvato dalla Camera. “Qualunque siano state le ragioni che hanno portato a questo voto, l’altra Camera ha la possibilità di correggere o cambiare il risultato “, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Legge elettorale, La Russa: "Se è un infortunio il Senato può correggere voto, altrimenti serve riflessione"

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La Russa: Se incidente si recupera al Senato, senno riflessione va fatta

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