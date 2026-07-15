Legge elettorale La Russa | Bene Meloni su riflessione ma si sta esagerando
Il presidente del Senato ha commentato la situazione politica dopo quanto accaduto alla Camera, affermando che è positivo che la premier stia riflettendo sui voti mancanti a un provvedimento del governo. Ha aggiunto che si sta esagerando con le critiche e che la decisione di Meloni di valutare la situazione è giusta. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi della riflessione o sulle conseguenze.
Dopo quello che è accaduto ieri alla Camera, “il fatto politico rimane e io ho detto che fa bene Meloni a considerare motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo. Ma mi pare che si stia facendo un’esagerazione sul voto a un emendamento, non a un provvedimento, non a un voto di fiducia, ma neanche a una legge; a un emendamento non firmato nemmeno da tutta La maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della proiezione del documentario ‘1969-1980. Dagli anni di piombo alla rivolta borghese’, a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Legge elettorale, La Russa: Bene Meloni su riflessione ma si sta esagerando
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