È stata approvata alla Camera la nuova legge elettorale, chiamata “Stabilicum”. La riforma prevede il premio di maggioranza, l’indicazione del candidato premier, liste bloccate e il voto per i cittadini all’estero. La legge restituisce agli elettori un ruolo più diretto nel processo elettorale. Il centrodestra ha commentato che la riforma mette fine a governi di coalizione poco stabili e a accordi tra forze politiche.

Premio di maggioranza, indicazione del premier, liste bloccate e voto ai fuori sede. Ecco come si voterà con la legge elettorale “ribattezzata “Stabilicum”, che ha superato il primo scoglio con l’approvazione alla Camera. Il provvedimento dovrà adesso essere approvato dal Senato, prima di diventare legge. E se a palazzo Madama verrà modificato, magari con l’introduzione delle dibattute (e osteggiate da opposizione e franchi tiratori) preferenze, poi dovrà tornare a Montecitorio per una terza lettura. Legge elettorale, la Camera approva lo “Stabilicum”: addio ai governi di palazzo e ai banchieri. Dunque, la Camera dei deputati ha approvato in... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, la riforma restituisce la parola agli elettori. Centrodestra: addio inciuci, governi di banchieri e governissimi tra diavolo e acqua santa

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